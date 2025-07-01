Как увеличится минимальная пенсия в Украине в 2026 году

Дело в том, что правительство будет повышать прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность. Соответственно, будет расти и минимальная пенсия, сообщает 24 Канал со ссылкой на Бюджетную декларацию на 2026 – 2028 годы.

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Увеличение прожиточного минимума должно происходить в течение следующих 3 лет. Параллельно вырастет и минимальная пенсия. Это увеличение будет соответствовать уровню инфляции:

в 2026 году рост минимальной пенсии должен произойти на 8,6%;

в 2027 году – на 5,9%

в 2028 году – на 5,9%.

То есть, минимальная пенсия будет расти следующим образом:

в 2026 году минимальная пенсия увеличится до 2 564 гривен;

в 2027 году – до 2 715 гривен;

в 2028 году – до 2 859 гривен.

Обратите внимание! Приведенные цифры ориентировочные. Ведь уровень инфляции зависит от многих обстоятельств. В частности, на этот показатель влияет продолжение войны России против Украины.