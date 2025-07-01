Что известно о пересмотре программы EFF
Результатом этого пересмотра является установление 4 новых критериев, сообщает 24 Канал со ссылкой на Даниила Гетманцева.
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Какие критерии были установлены:
- разработка комплекса мероприятий, относительно обновления единого портфеля публичных инвестиционных проектов;
- разработка законодательных предложений, которые будут способствовать согласованию рынков секьюритизации и облигаций с установленными международными стандартами;
- подготовка дорожной карты, где будут указываться приоритеты развития инфраструктуры финансового рынка;
- введение международных стандартов оценочной деятельности.
Заметьте! Также были изменены сроки выполнения других структурных маяков.
Следующий транш будет в ближайшие дни. Как результат пересмотра, Украина получит около 0,5 миллиардов долларов очередного (уже девятого) транша по программе, который поступит в бюджет.
Как изменился прогноз относительно развития украинской экономики
Согласно обновленному прогнозу, рост экономики в 2025 году достигнет ориентировочно 2 – 3%. Другие показатели будут иметь такое значение:
- инфляция (по состоянию на конец года) может достичь 9%;
- безработица – 11,6%;
- ожидания от дефицита бюджета ухудшились до – 21,3% ВВП (ранее ожидалось 18,8%);
- дефицита счета текущих операций – 16,5% (до этого ожидалось – 15,9%).
Макропрогноз ухудшен в части бюджета и платежного баланса, остальные основные параметры оставлены без изменений,
– говорит Гетманцев.
Обратите внимание! Международные резервы также могут снизиться до 53,4 миллиарда долларов (ранее ожидалось 56,8 миллиарда долларов).