Що відомо про перегляд програми EFF

Результатом цього перегляду є встановлення 4 нових критеріїв, повідомляє 24 Канал з посиланням на Данила Гетманцева.

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Які критерії було встановлено:

розробка комплексу заходів, відносно оновлення єдиного портфеля публічних інвестиційних проєктів;

розробка законодавчих пропозицій, які сприятимуть узгодженню ринків сек'юритизації та облігацій з встановленими міжнародними стандартами;

підготовка дорожньої карти, де вказуватимуться пріоритети розвитку інфраструктури фінансового ринку;

введення міжнародних стандартів оцінювальної діяльності.

Зауважте! Також було змінено терміни виконання інших структурних маяків.

Данило Гетманцев Голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Наступний транш буде найближчими днями. Як результат перегляду, Україна отримає близько 0,5 мільярдів доларів чергового (вже дев'ятого) траншу за програмою, який надійде до бюджету.

Як змінився прогноз відносно розвитку української економіки

Згідно з оновленим прогнозом, зростання економіки у 2025 році сягне орієнтовно 2 – 3%. Інші показники матимуть таке значення:

інфляція (станом на кінець року) може сягнути 9%;

безробіття – 11,6%;

очікування від дефіциту бюджету погіршились до – 21,3% ВВП (раніше очікувалось 18,8%);

дефіциту рахунку поточних операцій – 16,5% (до цього очікувалось – 15,9%).

Макропрогноз погіршено у частині бюджету та платіжного балансу, решта основних параметрів залишено без змін,

– каже Гетманцев.

Зверніть увагу! Міжнародні резерви також можуть знизитись до 53,4 мільярда доларів (раніше очікувалось 56,8 мільярда доларів).