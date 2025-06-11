Як розвиватиметься економічна ситуація в Україні

Станом на зараз, Світовий банк прогнозує, що показник зростання економіки України збільшиться у 2026 році, повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз.

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Зверніть увагу! Світовий банк вважає, що зростання економіки України у 2025 році складе – 2%, а уже у 2026 році – 5,2%.

Потрібно зауважити, що значне зростання економіки у 2026 році ґрунтується на тому, що, згідно з прогнозом, російське вторгнення буде тривати лише до кінця 2025 року. Згодом активність бойових дій має знижуватись.

Також гіпотетичне економічне зростання у 2026 році враховує:

реконструкцію;

вагоме збільшення інвестицій у виробництво.

Водночас відновлення експорту залишатиметься обмеженим. Зокрема, цьому сприятимуть складне торгівельне середовище та відчутна економічна невизначеність.

Зауважте! Зараз витрати на реконструкцію оцінюються у 524 мільярди доларів. Це майже в 3 рази більше ніж ВВП України торік.

Що буде з економікою України, якщо не закінчиться війна

Прогноз світового банку показує, що без міцної мирної угоди або ж, якщо посилиться вторгнення, наслідки будуть такими:

економіка України буде послаблюватись;

геополітична напруженість і надалі буде високою.

Важливо! На думку Світового банку, саме підтримка США та Європи зіграють ключову роль у ситуації в Україні.