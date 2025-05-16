Україна отримає гроші від Світового банку

Гроші надасть Світовий банк за проєктом "Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей" (HOPE), передає 24 Канал з посиланням на Міністерство фінансів.

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15 травня Угоду про додаткове фінансування між Україною та Міжнародною асоціацією розвитку підписали Віцепрем'єр-міністр з відновлення України, Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба та Регіональний директор Світового банку у справах країн Східної Європи Боб Сом.

Проєкт НОРЕ спрямований на вирішення невідкладних та критичних потреб у ремонті частково пошкоджених індивідуальних та багатоквартирних житлових будинків у територіальних громадах, підконтрольних Уряду України, які постраждали внаслідок агресії російської федерації на території України,

– йдеться у повідомленні.

З початку реалізації проєкту вже понад 87 тисяч домогосподарств отримали компенсацію за пошкоджене майно. Очікується, що завдяки фінансуванню у 84 мільйони доларів понад 25 тисяч домогосподарств України зможуть відремонтувати свої оселі.

Кошти для додаткового фінансування Проєкту надаються в рамках Спеціальної програми відновлення для України та Молдови Кризового фонду Міжнародної асоціації розвитку (IDA SPUR).

Зауважте! Відповідне рішення 9 травня схвалила Рада директорів Світового банку.