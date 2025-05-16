Украина получит деньги от Всемирного банка

Деньги предоставит Всемирный банк по проекту "Ремонт жилья для восстановления прав и возможностей людей" (HOPE), передает 24 Канал со ссылкой на Министерство финансов.

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15 мая Соглашение о дополнительном финансировании между Украиной и Международной ассоциацией развития подписали Вице-премьер-министр по восстановлению Украины, Министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба и Региональный директор Всемирного банка по делам стран Восточной Европы Боб Сом.

Проект НОРЕ направлен на решение неотложных и критических потребностей в ремонте частично поврежденных индивидуальных и многоквартирных жилых домов в территориальных общинах, подконтрольных Правительству Украины, пострадавших в результате агрессии российской федерации на территории Украины,

– говорится в сообщении.

С начала реализации проекта уже более 87 тысяч домохозяйств получили компенсацию за поврежденное имущество. Ожидается, что благодаря финансированию в 84 миллиона долларов более 25 тысяч домохозяйств Украины смогут отремонтировать свои дома.

Средства для дополнительного финансирования Проекта предоставляются в рамках Специальной программы восстановления для Украины и Молдовы Кризисного фонда Международной ассоциации развития (IDA SPUR).

Обратите внимание! Соответствующее решение 9 мая одобрил Совет директоров Всемирного банка.