Восстановление Украины после войны

Еще в прошлом году стоимость оценивалась в 486 миллиардов долларов, пишет 24 канал со ссылкой на документ на сайте Всемирного банка.

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Нарушение экономических потоков и производства (а еще дополнительные расходы, которые связаны с войной) в совокупности оцениваются как экономические потери. Они составляют 588,8 миллиарда долларов, тогда как год назад оценка составляла 499,3 миллиарда долларов.

Более того, прямой ущерб Украине по состоянию на сейчас достиг 176 миллиардов долларов. А это больше, чем 152 миллиардов долларов в оценке от февраля 2024 года.

В частности наиболее пострадавшими секторами считаются:

жилье;

транспорт;

энергетика;

торговля;

промышленность;

образование.

Так 13% общего жилого фонда повреждено или разрушено. А это задело более 2,5 млн домохозяйств.

Кроме того, в энергетическом секторе произошло увеличение в 70% поврежденных или разрушенных активов с момента предыдущего отчета. В частности речь идет о генерации электроэнергии, передаче, распределительную инфраструктуру и централизованное теплоснабжением.

Обратите внимание! Исследование оценивает убытки с 24 февраля 2022 года по 31 декабря 2024 года.

Наибольшие потребности в восстановлении

Наибольшие потребности оцениваются в жилом секторе, ведь они составляют почти 84 миллиардов долларов или 16% от общей суммы.

Далее список имеет следующий вид:

транспорт (почти 78 миллиардов долларов, или 15%);

энергетика и добывающая промышленность (почти 68 миллиардов долларов, или 13%);

торговля и промышленность (более 64 миллиардов долларов, или 12%);

сельское хозяйство (более 55 миллиардов долларов, или 11%);

социальная защита и средства к существованию (39 миллиардов долларов, или 7%);

управление взрывоопасными предметами (почти 30 миллиардов долларов, или 6%).

Важно! Стоимость только расчистки завалов оценивают почти в 13 миллиардов долларов.