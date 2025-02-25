Відновлення України після війни

Ще торік вартість оцінювалася в 486 мільярдів доларів, пише 24 канал з посиланням на документ на сайті Світового банку.

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Порушення економічних потоків і виробництва (а ще додаткові витрати, які пов'язані з війною) в сукупності оцінюються як економічні втрати. Вони становлять 588,8 мільярда доларів, тоді як рік тому оцінка складала 499,3 мільярда доларів.

Ба більше, пряма шкода Україні станом на зараз сягнула 176 мільярдів доларів. А це більше, ніж 152 мільярдів доларів в оцінці від лютого 2024 року.

Зокрема найбільш постраждалими секторами вважаються:

житло;

транспорт;

енергетика;

торгівля;

промисловість;

освіта.

Так 13% загального житлового фонду пошкоджено або зруйновано. А це зачепило понад 2,5 млн домогосподарств.

Крім того, в енергетичному секторі відбулося збільшення у 70% пошкоджених або зруйнованих активів з моменту попереднього звіту. Зокрема йдеться про генерацію електроенергії, передачу, розподільчу інфраструктуру та централізоване теплопостачанням.

Зверніть увагу! Дослідження оцінює збитки з 24 лютого 2022 року по 31 грудня 2024 року.

Найбільші потреби у відновленні

Найбільші потреби оцінюються в житловому секторі, адже вони складають майже 84 мільярдів доларів або 16% від загальної суми.

Далі список має такий вигляд:

транспорт (майже 78 мільярдів доларів, або 15%);

енергетика та видобувна промисловість (майже 68 мільярдів доларів, або 13%);

торгівля та промисловість (понад 64 мільярдів доларів, або 12%);

сільське господарство (понад 55 мільярдів доларів, або 11%);

соціальний захист та засоби для існування (39 мільярдів доларів, або 7%);

управління вибухонебезпечними предметами (майже 30 мільярдів доларів, або 6%).

Важливо! Вартість тільки розчищення завалів оцінюють майже в 13 мільярдів доларів.