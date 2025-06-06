Как сократились международные резервы

Международные резервы упали на 2 миллиарда долларов, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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По состоянию на 1 июня 2025 года международные резервы Украины, по предварительным данным, составляли 44 535,5 миллиона долларов. В мае они уменьшились на 4,6%.

Несмотря на уменьшение, объем международных резервов является большим, чем на начало года, и достаточным для сохранения устойчивости валютного рынка.

Почему сократились международные резервы

В целом динамику резервов определял ряд факторов:

Операции Национального банка на валютном рынке

НБУ продал на валютном рынке 2 962,4 миллиона долларов и выкупил в резервы 1,3 миллиона долларов. Итак, чистая продажа валюты НБУ в мае составил 2 961, 1 миллиона долларов.

Поступления в пользу правительства и выплаты за обслуживание и погашение государственного долга

На валютные счета правительства в Национальном банке в мае поступило 1 357,1 миллиона долларов. Из этой суммы:

1 129,5 миллиона долларов США – от ЕС; 227,6 миллиона долларов США – от размещения валютных ОВГЗ.

За обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте выплатили 310,1 миллионов долларов. Кроме того, Украина оплатила Международному валютному фонду 296,3 миллионов долларов.

Переоценка финансовых инструментов (из-за изменения рыночной стоимости и курсов валют)

В мае благодаря переоценке стоимость финансовых инструментов увеличилась на 55,8 миллионов долларов. Текущий объем международных резервов обеспечивает финансирование 5,4 месяца будущего импорта.