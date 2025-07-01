С июля вернется индексация зарплат

По данным Гоструда, с июля 2025 года вернется право на индексацию заработной платы работников. Это связано с ростом индекса потребительских цен до 104,4% в июне.

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Право на начисление индексации возникает, когда индекс потребительских цен, исчисленный нарастающим итогом, превысит порог индексации, установленный в размере 103%. По нарастающему итогу февраля, марта, апреля и мая в июне упомянутый индекс составляет 104,4%,

– сообщает Гоструда.

Напомним, что минимальная зарплата сейчас в Украине составляет 8 тысяч гривен. Речь идет именно о выплате до вычета налогов. После уплаты военного сбора (400 гривен) и НДФЛ (1440 гривен) чистая минимальная заработная плата в Украине в июле составит 6160 гривен.

Новая помощь для малообеспеченных семей

С 1 июля, по решению Кабмина, ПФУ будет реализовывать новый вид помощи. Получить эту выплату смогут семьи, которые являются получателями (на дату обращения за назначением базовой социальной помощи):

помощи для одиноких матерей;

помощи на детей, которые воспитываются в семьях, считающихся многодетными;

соцпомощи для малообеспеченных семей.

Также эту выплату будут предоставлять получателям временной помощи для детей, если их родители:

уклоняются от уплаты алиментов;

не могут содержать ребенка самостоятельно;

определены как имеющие неизвестное место жительства.

Эта выплата будет предоставляться в рамках экспериментального проекта, который имеет целью заменить все указанные выше виды помощи на базовую социальную.

Важно! Предварительный размер этой помощи будет определен после того, как состоится проверка данных средствами Единой информационной системы социальной сферы.

Оплата штрафов ТЦК в "Резерв+"

По решению ВРУ, с 1 июля появится возможность оплачивать штрафы, начисленные ТЦК, в приложении "Резерв+". К тому же это еще и можно будет делать со скидкой.

Если лицо оплатит штраф добровольно, он будет меньше на 50%. Как осуществляется эта процедура:

в приложении будет уведомление о нарушении воинского учета ;

; когда человек нажмет кнопку для оплаты, будет сформировано заявление о признании нарушения;

далее лицу необходимо проверить правильность указанных данных и подписать это заявление онлайн.

Далее указанное сообщение получает ТЦК. И уже там происходит обработка и выносится постановление.

Заметьте! Сначала таким образом можно будет оплатить только штраф за несвоевременное обновление данных. В будущем перечень нарушений для такой оплаты планируют расширить.

Вырастут ли штрафы за нарушение ПДД с 1 июля

В сети распространялась информация об увеличении штрафов за нарушение ПДД с 1 июля. Заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий опроверг это сообщение.

В сети распространяется информация о новых штрафах за нарушение ПДД с 1 июля. Сообщаю: пока такие изменения не приняты,

– говорит Билошицкий.

Билошицкий призвал не распространять фейки и доверять информации из проверенных источников.

Как изменятся правила техосмотра авто в июле

С июля при обязательном техосмотре авто должна осуществляться видеофиксация, сообщает "Судебно-юридическая газета". В то же время весь этот процесс должен соответствовать следующим требованиям:

Каждый пункт техосмотра должны оборудовать не менее 2 камерами, фиксирующими весь процесс. Если эти девайсы не дают возможность увидеть картинку полностью, необходимо установить дополнительные камеры, которые будут осуществлять фото- и видеофиксацию.

Авто на фото должно занимать не менее 70% от площади кадра.

Проверка достоверности фото и видео будет осуществляться в сервисных центрах МВД. Если нарушение будет обнаружено, протокол аннулируется.

Как часто нужно проверять авто:

автобусы и авто, перевозящие опасные грузы – 2 раза в год;

грузовики весом до 3,5 тонны и прицепы (которые используются более 2 лет) – 2 раза в год;

грузовики более 3,5 тонны и прицепы на такси – 1 раз в год;

легковые авто, которые используются для коммерческой цели, и прицепы к ним (которые эксплуатируются более 2 лет) – один раз в 2 года.

Обратите внимание! Если легковое авто принадлежит физлицу и не используется для коммерческой деятельности, ему не нужно проходить обязательный техосмотр в определенные сроки.

Вырастут ли пенсии с 1 июля

С 1 июля перерасчет пенсий не планируется, однако некоторых пенсионеров все же будут ждать более высокие выплаты в связи со специальными доплатами, в частности по возрасту.

Кто может рассчитывать на доплату по возрасту:

пенсионеры старше 70 лет, которые получают пенсию по возрасту, при условии, что они имеют общую ежемесячную пенсионную выплату (с учетом всех доплат) менее 10 340,35 гривны.

Какой размер доплаты по возрасту сейчас:

пенсионеры от 70 до 74 лет включительно могут получить дополнительно 300 гривен;

от 75 до 79 лет включительно – 456 гривен;

старше 80 лет – 570 гривен.

Стоит отметить, что эта доплата начисляется автоматически. Она добавляется к основному размеру пенсии.

Начисление доплаты начинается не с начала календарного месяца, а после дня рождения, поэтому за первый месяц она будет выплачена не полностью, а пропорционально этому количеству дней,

– отмечают в ПФУ.

Интересно! ПФУ с июля начнет назначать не только пенсии. Также этот орган теперь будет заниматься предоставлением такой государственной помощи: выплаты, предоставляемой лицам без права на пенсию, помощи людям с инвалидностью, помощи на погребение, на уход за больными.

Изменения на Укрпочте с июля

Укрпочта установила, что теперь лимиты для отправлений с наложенным платежом будут выглядеть так:

максимально допустимая сумма платежных операций в течение одного календарного месяца будет составлять 100 тысяч гривен;

максимальное количество платежных операций в течение одного календарного месяца – 10.

Важно! Эти ограничения установлены для того, чтобы отследить, не осуществляет ли лицо незаконную предпринимательскую деятельность.

Вырастут ли выплаты по инвалидности летом

Выплаты по инвалидности летом не будут расти. Эти пенсии и в дальнейшем будут определяться индивидуально. В частности, они будут зависеть от возрастных выплат:

люди, которые имеют инвалидность I группы, должны получать 100% пенсии по возрасту;

инвалидность II группы – 90%;

инвалидность III группы – 50%.

Также во внимание принимаются возраст и обстоятельства приобретения инвалидности.

В страховой стаж для исчисления размера пенсии по возрасту, из которого исчисляется размер пенсии по инвалидности, кроме приобретенного страхового стажа засчитывается период со дня установления инвалидности до достижения возраста 60 лет,

– отмечает ПФУ.

Сейчас минимальные пенсии по инвалидности следующие:

для лиц с инвалидностью I группы – 3323 гривны.

для лиц, которые не работают и имеют инвалидность II или III группы, – 2520 гривен.

для лиц, которые работают и имеют инвалидность II или III группы, – 2093 гривны.

Будет ли и дальше предоставляться помощь для ВПЛ

В июле часть переселенцев продолжит получать помощь для ВПЛ. Еще в марте предоставление этой выплаты правительство продлило на 6 месяцев, то есть до конца лета, сообщает Минсоцполитики.

По состоянию на сейчас помощь для переселенцев такова:

2000 гривен предоставляется лицам старше 18 лет;

3000 гривен – несовершеннолетним и тем, кто имеет инвалидность.

Обратите внимание! Выплату помощи для ВПЛ могут отменить в результате проверки. Так происходит, если лицо перестает соответствовать определенным критериям. К примеру, в случае, когда ВПЛ находится за границей более 30 дней.

Тарифы на коммунальные услуги для населения с 1 июля

Электроэнергия

Тариф для населения 4,32 гривны за киловатт-час не изменится в июле. Как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, он будет действовать как минимум до октября 2025 года.

В то же время есть граждане, которые могут платить за электроэнергию значительно меньше. Речь идет, в частности, о владельцах двухзонных счетчиков, для них тарифы определены так:

дневной тариф, действующий с 7:00 до 23:00, составляет 4,32 гривны за киловатт-час;

ночной тариф – с 23:00 до 7:00 – 2,16 гривны за киловатт-час.

Обратите внимание! Национальная комиссия по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) приняла решение о росте напряжения в электросетях с 1 июля с 220 до 230 вольт. На потребителях это изменение не отразится. В то же время это повышение поможет украинской сети соответствовать стандартам европейского рынка электроэнергии и избежать перебоев со светом.

Газ

Стоимость газа для бытовых потребителей с 1 июля не изменится. Фиксированный тариф для потребителей компании "Нафтогаз" будет оставаться в дальнейшем 7,96 гривны за кубометр.

У других регуляторов тариф также будет оставаться без изменений, он будет составлять от 7,79 до 9,99 гривны за кубометр.

Напомним! Сейчас "Нафтогаз" обслуживает около 98% украинских потребителей.

Водоснабжение и водоотвод

НКРЭКУ не планирует повышать стоимость водоснабжения и водоотвода для населения в июле. В то же время эти тарифы отличаются в зависимости от населенного пункта.

Обратите внимание! В определенных случаях местные власти могут повышать стоимость водоснабжения и водоотвода без согласования с НКРЭКУ.

Изменятся ли размеры лимитов на карточные переводы

С 1 июля новые лимиты на карточные переводы не будут введены. Они останутся такими же, как в июне.

То есть лимиты будут составлять:

100 тысяч гривен – месячное ограничение на переводы для клиентов низкого риска;

100 тысяч гривен – месячное ограничение на переводы для клиентов среднего риска;

50 тысяч гривен – месячное ограничение для высокорисковых клиентов.

Напомним! Увеличить лимиты на переводы возможно. Для этого необходимо подтвердить доход. Это можно сделать разными способами, например через налоговую декларацию или же справки ОК-5, ОК-7.

Ждать ли резкого изменения погоды в июле

В конце июня, вероятно, произойдет увеличение кратковременных дождей в большинстве областей (иногда даже с грозами). Как пояснила представитель Укргидрометцентра Наталья Птуха, это связано с перемещением атмосферных фронтов с запада и северо-запада, сообщает NV.

Весомых изменений со следующей недели не предвидится. Вместе с этим стоит отметить, что из-за повышения атмосферного давления количество осадков с начала июля будет уменьшаться и, соответственно, температура будет расти.

Но пока что какой-то критической жары, как и сильного похолодания, не ожидается. Все в таком достаточно комфортном температурном режиме,

– говорит Птуха.