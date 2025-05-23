Как ужесточение лимитов повлияет на украинцев

Баникр Сергей Мамедов рассказал 24 Каналу, что эти лимиты на переводы вводятся именно для противодействия мошенничеству.

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С 1 июня эти лимиты будут такие:

100 тысяч гривен – месячное ограничение на переводы для клиентов низкого и среднего риска;

50 тысяч гривен – месячное ограничение для высокорисковых клиентов.

Сергей Мамедов Вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления Глобус Банка Лишь в 3 – 5% случаев граждане жалуются на проблемы связанные с карточными лимитами. Однако в большинстве случаев ситуацию удается оперативно урегулировать: если человек может подтвердить источник дохода, лимит пересматривается в его пользу.

Как говорит Мамедов, в ближайший период ситуация в банковской сфере будет стабильной и прогнозируемой. По словам банкира, этот рынок готов к новым вызовам.

С начала действия Меморандума между банками о противодействии мошенничеству количество новых карточных счетов даже растет в пределах 1 – 2% ежемесячно,

– сказал Мамедов.

Обратите внимание! Подтвердить доход можно различными способами. В частности, через документы о волонтерской деятельности, справки ОК-5, ОК-7, налоговую декларацию и так далее.