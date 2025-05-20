Сколько можно будет перевести денег с карты на карту

Ряд украинских банков готовятся к снижению лимитов на денежные переводы с карты на карту с 1 июня 2025 года, сообщает 24 Канал со ссылкой на меморандум Независимой ассоциации банков.

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С 1 февраля 2025 года клиенты банков со "средним" и "низким" уровнями риска могли переводить 150 тысяч гривен в месяц, а с 1 июня лимит на переводы уменьшится до 100 тысяч гривен в месяц. Тогда как для клиентов с "высоким" уровнем риска действует лимит в 50 тысяч гривен. Это ограничение распространяется как на переводы с карты на карту, так и на платежи по реквизитам IBAN.

Ограничения не касаются:

  • Лиц с подтвержденными источниками доходов (официальная зарплата);
  • Волонтеров и благотворительные организации;
  • Клиентов, осуществляющих переводы между собственными счетами в одном банке.

Какие банки ограничат переводы

  • "Ощадбанк";
  • "Райффайзен Банк";
  • "Приватбанк";
  • "Универсал банк" (monobank);
  • "Укрэксимбанк";
  • "Укргазбанк";
  • "КристалБанк";
  • "Глобус Банк", "МТБ Банк";
  • "Радабанк";
  • "Идея Банк";
  • "Альтбанк";
  • "Банк Альянс";
  • "ЕПБ";
  • "Клиринговый дом";
  • "Поликомбанк";
  • "Банк Траст-Капитал";
  • "Украинский банк реконструкции и развития";
  • "Окси банк";
  • "Первый инвестиционный банк";
  • "Агропросперис Банк";
  • "НоваПей" (NovaPay);
  • "ПроКредит Банк";
  • "Коминбанк";
  • "Правэкс банк";
  • ФК "ЭВО" (RozetkaPay);
  • "Украинский капитал";
  • "Сенс Банк";
  • "Скай-Банк";
  • "Пиреус Банк МКБ";
  • "Банк инвестиций и сбережений".

Какие переводы с карты облагаются налогом в Украине

Переводы с карты от близких родственников (родителей, детей, мужа или жены, братьев, сестер, бабушки или дедушки) налогом не облагаются. Впрочем, если перевод поступает не от родственника, то придется уплатить 5% НДФЛ и 1,5% военного сбора.

В то же время если подарок поступил из-за границы, ставка НДФЛ возрастает до 18%, плюс добавляется 1,5% военного сбора. А подарки в неденежной форме стоимостью до 2 000 гривен не облагаются налогом (это 25% от минималки - 8 000 гривен).