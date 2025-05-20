Скільки можна буде переказати грошей з картки на картку

Ряд українських банків готуються до зниження лімітів на грошові перекази з картки на картку з 1 червня 2025 року, повідомляє 24 Канал з посиланням на меморандум Незалежної асоціації банків.

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З 1 лютого 2025 року клієнти банків з "середнім" та "низьким" рівнями ризику могли переказувати 150 тисяч гривень на місяць, а з 1 червня ліміт на перекази зменшиться до 100 тисяч гривень на місяць. Тоді як для клієнтів з "високим" рівнем ризику діє ліміт у 50 тисяч гривень. Це обмеження поширюється як на перекази з картки на картку, так і на платежі за реквізитами IBAN.

Обмеження не стосуються:

  • Осіб із підтвердженими джерелами доходів (офіційна зарплата);
  • Волонтерів і благодійні організації;
  • Клієнтів, що здійснюють перекази між власними рахунками в одному банку.

Які банки обмежать перекази

  • "Ощадбанк";
  • "Райффайзен Банк";
  • "Приватбанк";
  • "Універсал банк" (monobank);
  • "Укрексімбанк";
  • "Укргазбанк";
  • "КристалБанк";
  • "Глобус Банк", "МТБ Банк";
  • "Радабанк";
  • "Ідея Банк";
  • "Альтбанк";
  • "Банк Альянс";
  • "ЄПБ";
  • "Кліринговий дім";
  • "Полікомбанк";
  • "Банк Траст-Капітал";
  • "Український банк реконструкції та розвитку";
  • "Оксі банк";
  • "Перший інвестиційний банк";
  • "Агропросперіс Банк";
  • "НоваПей" (NovaPay);
  • "ПроКредит Банк";
  • "Комінбанк";
  • "Правекс банк";
  • ФК "ЕВО" (RozetkaPay);
  • "Український капітал";
  • "Сенс Банк";
  • "Скай-Банк";
  • "Піреус Банк МКБ";
  • "Банк інвестицій та заощаджень".

Які перекази з картки оподатковуються в Україні

Перекази з картки від близьких родичів (батьків, дітей, чоловіка або дружини, братів, сестер, бабусі чи дідуся) податком не обкладаються. Втім, якщо переказ надходить не від родича, то доведеться сплатити 5% ПДФО і 1,5% військового збору.

Водночас якщо дарунок надійшов з-за кордону, ставка ПДФО зростає до 18%, плюс додається 1,5% військового збору. А подарунки у негрошовій формі вартістю до 2 000 гривень не оподатковуються (це 25% від мінімалки — 8 000 гривень).