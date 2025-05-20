Скільки можна буде переказати грошей з картки на картку
Ряд українських банків готуються до зниження лімітів на грошові перекази з картки на картку з 1 червня 2025 року, повідомляє 24 Канал з посиланням на меморандум Незалежної асоціації банків.
Дивіться також Що робити, якщо закінчився термін дії карток "Приватбанку": є кілька опцій
З 1 лютого 2025 року клієнти банків з "середнім" та "низьким" рівнями ризику могли переказувати 150 тисяч гривень на місяць, а з 1 червня ліміт на перекази зменшиться до 100 тисяч гривень на місяць. Тоді як для клієнтів з "високим" рівнем ризику діє ліміт у 50 тисяч гривень. Це обмеження поширюється як на перекази з картки на картку, так і на платежі за реквізитами IBAN.
Обмеження не стосуються:
- Осіб із підтвердженими джерелами доходів (офіційна зарплата);
- Волонтерів і благодійні організації;
- Клієнтів, що здійснюють перекази між власними рахунками в одному банку.
Які банки обмежать перекази
- "Ощадбанк";
- "Райффайзен Банк";
- "Приватбанк";
- "Універсал банк" (monobank);
- "Укрексімбанк";
- "Укргазбанк";
- "КристалБанк";
- "Глобус Банк", "МТБ Банк";
- "Радабанк";
- "Ідея Банк";
- "Альтбанк";
- "Банк Альянс";
- "ЄПБ";
- "Кліринговий дім";
- "Полікомбанк";
- "Банк Траст-Капітал";
- "Український банк реконструкції та розвитку";
- "Оксі банк";
- "Перший інвестиційний банк";
- "Агропросперіс Банк";
- "НоваПей" (NovaPay);
- "ПроКредит Банк";
- "Комінбанк";
- "Правекс банк";
- ФК "ЕВО" (RozetkaPay);
- "Український капітал";
- "Сенс Банк";
- "Скай-Банк";
- "Піреус Банк МКБ";
- "Банк інвестицій та заощаджень".
Які перекази з картки оподатковуються в Україні
Перекази з картки від близьких родичів (батьків, дітей, чоловіка або дружини, братів, сестер, бабусі чи дідуся) податком не обкладаються. Втім, якщо переказ надходить не від родича, то доведеться сплатити 5% ПДФО і 1,5% військового збору.
Водночас якщо дарунок надійшов з-за кордону, ставка ПДФО зростає до 18%, плюс додається 1,5% військового збору. А подарунки у негрошовій формі вартістю до 2 000 гривень не оподатковуються (це 25% від мінімалки — 8 000 гривень).