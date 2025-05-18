Сколько можно переводить с карты на карту на карту

С 1 июня 2025 года НБУ снова введет лимит на переводы для клиентов со средним и низким уровнем риска, но уменьшит его до 100 тысяч гривен в месяц вместо предыдущих 150 тысяч., передает 24 Канал со ссылкой на НБ.

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Это ограничение распространяется как на переводы с карты на карту, так и на платежи по реквизитам IBAN. Для клиентов с высоким риском лимит останется 50 тысяч гривен.

Важно! К тем, кто имеет официально подтвержденные доходы, в частности получает зарплату на карту, ограничения не применяются.

Какие переводы с карты облагаются налогом в Украине

Переводы от близких родственников (родителей, детей, мужа или жены, братьев, сестер, бабушки или дедушки) налогом не облагаются налогом. Впрочем, если перевод поступает не от родственника, то придется уплатить 5% НДФЛ и 1,5% военного сбора.

В то же время если подарок поступил из-за границы, ставка НДФЛ возрастает до 18%, плюс добавляется 1,5% военного сбора. А подарки в неденежной форме стоимостью до 2 000 гривен не облагаются налогом (это 25% от минималки - 8 000 гривен).