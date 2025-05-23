Что могут принять 5 июня

Украина смотрит на данную ситуацию с точки зрения торговли. Однако в этой ситуации вопрос в другом, сообщает 24 Канал.

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Эта ситуация может иметь несколько вариантов развязки:

Вариант первый – продление соглашения о торговом безвизе;

Вариант второй – безвиз отменяется и Украина возвращается к ситуации, когда было соглашение о торговой продукции;

Третий вариант – принятие нового соглашения, которое будет наиболее лояльным и приемлемым для Украины.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде отметил, что Кабинет Министров надеется договориться с Европейской комиссией об автономных торговых правилах для Украины до 5 июня.

До 5 июня мы рассчитываем договориться об определенном переходном варианте безвизовой торговли с ЕС до момента завершения переговоров и внесения изменений в статью 29 Соглашения об ассоциации с Украиной. Соответственно Министерство экономики, Минагрополитики, Министерство иностранных дел и на прошлой, и на этой, и на следующей неделе будут в переговорах с Еврокомиссией относительно автономных торговых мер для Украины с Евросоюзом,

– отметил Шмыгаль.

Торговый безвиз

Европейский Союз ввел режим автономных торговых мер (АТЗ) для Украины 4 июня 2022 года в ответ на полномасштабное вторжение России. Он предусматривал отмену пошлин, квот и других ограничений на украинский экспорт. Режим дважды продолжали – в 2023-м и 2024-м годах, в частности, несмотря на сопротивление со стороны фермерских сообществ в странах-членах ЕС.

В течение действия АТЗ некоторые государства, в частности Польша, Венгрия и Словакия, вводили односторонние запреты на импорт украинского зерна, аргументируя это защитой собственного рынка. В ответ Еврокомиссия временно ограничивала поставки отдельных агропродуктов из Украины.

13 мая 2024 года Совет ЕС официально согласовал продление торговых преференций для Украины еще на один год – до 5 июня 2025 года. В то же время новый регламент содержит предупредительные инструменты. В частности, он позволяет автоматическое "торможение" импорта для наиболее чувствительных сельскохозяйственных товаров – таких как сахар, яйца, мед, птица, кукуруза, крупа и овес – если объемы поставок из Украины превысят средний уровень 2021 – 2023 годов.