Що можуть ухвалити 5 червня

Україна дивиться на дану ситуацію з точки погляду торгівлі. Однак у цій ситуації питання в іншому, повідомляє 24 Канал.

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Ця ситуація може мати декілька варіантів розв’язки:

Варіант перший – продовження угоди про торговельний безвіз;

Варіант другий – безвіз скасовується й Україна повертається до ситуації, коли була угода щодо торгової продукції;

Третій варіант – ухвалення нової угоди, яка буде найбільш лояльна та прийнятна для України.

Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час години запитань до уряду у Верховній Раді зазначив, що Кабінет Міністрів сподівається домовитися з Європейською комісією про автономні торговельні правила для України до 5 червня.

До 5 червня ми розраховуємо домовитися про певний перехідний варіант безвізової торгівлі з ЄС до моменту завершення перемовин і внесення змін у статтю 29 Угоди про асоціацію з Україною. Відповідно Міністерство економіки, Мінагрополітики, Міністерство закордонних справ і минулого, і цього, і наступного тижня будуть в перемовинах з Єврокомісією стосовно автономних торговельних заходів для України з Євросоюзом,

– зазначив Шмигаль.

Торговельний безвіз

Європейський Союз запровадив режим автономних торговельних заходів (АТЗ) для України 4 червня 2022 року у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії. Він передбачав скасування мит, квот та інших обмежень на український експорт. Режим двічі продовжували – у 2023-му та 2024-му роках, зокрема, попри опір з боку фермерських спільнот у країнах-членах ЄС.

Протягом дії АТЗ деякі держави, зокрема Польща, Угорщина та Словаччина, запроваджували односторонні заборони на імпорт українського зерна, аргументуючи це захистом власного ринку. У відповідь Єврокомісія тимчасово обмежувала постачання окремих агропродуктів із України.

13 травня 2024 року Рада ЄС офіційно погодила продовження торговельних преференцій для України ще на один рік – до 5 червня 2025 року. Водночас новий регламент містить запобіжні інструменти. Зокрема, він дозволяє автоматичне "гальмування" імпорту для найбільш чутливих сільськогосподарських товарів – таких як цукор, яйця, мед, птиця, кукурудза, крупа й овес – якщо обсяги постачання з України перевищать середній рівень 2021 – 2023 років.