Як посилення лімітів вплине на українців

Банікр Сергій Мамедов розповів 24 Каналу, що ці ліміти на перекази вводяться саме для протидії шахрайству.

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З 1 червня ці ліміти будуть такі:

100 тисяч гривень – місячне обмеження на перекази для клієнтів низького та середнього ризику;

50 тисяч гривень – місячне обмеження для високоризикових клієнтів.

Сергій Мамедов Віцепрезидент Асоціації українських банків, голова правління Глобус Банку Лише в 3 – 5% випадків громадяни скаржаться на проблеми пов'язані з картковими лімітами. Однак у більшості випадків ситуацію вдається оперативно врегулювати: якщо людина може підтвердити джерело доходу, ліміт переглядається на її користь.

Як каже Мамедов, у найближчий період ситуація в банківській сфері буде стабільною та прогнозованою. За словами банкіра, цей ринок готовий до нових викликів.

З початку дії Меморандуму між банками про протидію шахрайству кількість нових карткових рахунків навіть зростає у межах 1 – 2% щомісяця,

– сказав Мамедов.

Зверніть увагу! Підтвердити дохід можна різними способами. Зокрема, через документи про волонтерську дільність, довідки ОК-5, ОК-7, податкову декларацію і так далі.