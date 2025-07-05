Кому підвищують пенсії після 65 років

Держава гарантує мінімальну пенсію у розмірі не нижче 40% мінімальної заробітної плати людям, яким виповнилося 65 років, повідомляє 24 Канал з посиланням на "На пенсії".

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Отримати таку пенсію можуть люди, які відповідають встановленим вимогам:

мають вік 65 років і старше;

отримують пенсію за віком, за вислугою років, по інвалідності або у разі втрати годувальника;

мають щонайменше 35 років страхового стажу для чоловіків і 30 років стажу для жінок;

отримують пенсію за віком, сума якої не перевищує 40% від мінімальної зарплати.

Важливо! Виплати пенсіонерам віком 65 років і більше не можуть бути нижчими, ніж прожитковий мінімум для осіб, що втратили працездатність.

На скільки зросли виплати пенсіонерам

У Пенсійному фонді зазначають, що виплати пенсіонерам, яким виповнилося 65 років у 2024-му, вже двічі зростали.

За мінімальної зарплати 7 100 гривень з 1 січня 2024 року мінімальна пенсія для цієї категорії становили 2 840 гривень.

Коли зарплата 1 квітня 20245 року зросла до 8 000 гривень, мінімальна пенсія збільшилася до 3 200 гривень.

У 2025 році мінімалка залишилася на рівні 8 000 гривень, проте розмір мінімальних виплат для цих людей зріс до 3 758 гривень через індексацію пенсій.

Варто знати! Пенсіонерам, яким виповнилося 65 років після проведення індексації, повинні підвищити виплати після для народження до 3 758 гривень, якщо їхній розмір був меншим.