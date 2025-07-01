Яка надбавка за проживання у гірській місцевості
Надбавка за проживання у гірській місцевості зараз – 20%, повідомляє 24 Канал з посиланням на закон "Про статус гірських населених пунктів".
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Потрібно зауважити, що, якщо населений пункт не знаходиться на схилах, а у підніжжя, він не вважається гірським. Відповідно, його жителі не мають право на таку доплату.
Зверніть увагу! Перелік населених пунктів, які відносяться до гірських, затверджено постановою Кабміну №647 від 11 серпня 1995 року.
Як уряд хоче змінити гірську доплату
Зараз на розгляді ВРУ перебуває законопроєкт, що має змінити правила надання цієї доплати. Які нововведення можуть ввести:
- ці пільги хочуть поширити і на ВПО;
- право на доплату матимуть лише особи з низькими доходами;
- ці населені пункти будуть визначатись не тільки за географічним принципом, а і за соціально-економічним.
Важливо! У 2025 році нарахування цієї доплати взагалі зупинено.