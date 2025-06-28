Додаткові гроші для людей з інвалідністю

Частина українців з інвалідністю може розраховувати на додаткові виплати від ООН. Йдеться про фінансову допомогу, яку надає Всесвітня продовольча програма, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Доплата покликана довести щомісячний дохід до 3 250 гривень. Якщо людина вже отримує менше, то їй компенсують різницю. Наприклад, якщо соціальна допомога становить 2 200 гривень, то додатково надійде ще 1 050 гривень.

Хто може отримати доплату до пенсії по інвалідності

Виплати призначають таким категоріям осіб з інвалідністю:

тим, хто не має пенсії;

людям з інвалідністю з дитинства;

дітям з інвалідністю;

тим, хто не отримує жодної іншої допомоги від держави чи міжнародних організацій;

особам, які проживають у Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Харківській, Херсонській, Миколаївській, Сумській та Чернігівській областях (виняток тимчасово окуповані території).

Зверніть увагу! Гроші нараховують автоматично разом із пенсією або соціальними виплатами. Окремо звертатися до Пенсійного фонду не потрібно.