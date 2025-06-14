Які нові доплати чекають на пенсіонерів

Найбільш вразливі пенсіонери можуть розраховувати на додаткові виплати, які уряд запровадив, щоб частково компенсувати щорічне знецінення пенсій, повідомляє 24 Канал із посиланням на ПФУ.

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Розмір доплати залежить від віку: чим старший пенсіонер – тим більша сума. Однак, є важлива умова для отримання надбавки: пенсія такої особи не повинна перевищувати 10 340,3 гривні.

Нарахування доплати розпочинається не з початку календарного місяця, а з наступного дня після дня народження. Тому перша виплата буде здійснена пропорційно до кількості днів,

– пояснюють у ПФУ.

Таким чином, розмір доплат становить у 2025 році:

від 70 до 74 років – 300 гривень;

від 75 до 79 років – 456 гривень;

від 80 років – 570 гривень.

Водночас у ПФУ наголошують, що пенсіонер отримує лише одну з цих доплат. А також звертатися для її отримання не потрібно, адже виплати нараховуються автоматично.