Скільки доплачують за додаткові роки стажу

Мова йде про кожен рік, який людина відпрацювала понад мінімум, передає 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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За кожний повний рік страхового стажу понад 35 років чоловікам і 30 років жінкам, пенсія за віком збільшується на 1 відсоток розміру пенсії. Однак не більш як на 1 відсоток мінімального розміру пенсії за віком.

Мінімальний розмір пенсії за віком за наявності у чоловіків 35 років, а у жінок 30 років страхового стажу (для пенсій, призначених до 01.10.2011 – для чоловіків – 25 років, для жінок – 20 років) встановлюється в розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного законом,

– пишуть у ПФУ.

Цього року ця сума становить 2 361 гривню. Тому доплата буде 23,61 гривні за кожні 12 місяців додаткового стажу.

Доплата до пенсії за великий стаж понад 40 років (йдеться про 5 додаткових років для чоловіка і 10 для жінки) становитиме вже 118,05 або 236,1 гривні.

Зверніть увагу! Наявний в особи понаднормовий стаж не може бути обмежений.