Що буде із радянським стажем при виході на пенсію

Радянський трудовий стаж можна зарахувати до страхового, а в окремих випадках навіть до пільгового. Але головна умова, що людина не повинна отримувати пенсію з іншої країни за той самий період, розповідає 24 Канал з посиланням на представника уряду у Верховній Раді Тараса Мельничука.

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Якщо це справді так, стаж не вважається умовним, а рахується як повноцінний. Це може позитивно вплинути на розмір вашої пенсії.

Цікаво! Якщо ви офіційно працювали на українському підприємстві, але були у відрядженні чи на вахті в інших республіках СРСР, то цей стаж теж зараховується. Його не вважають іноземним, тож додаткові довідки не потрібні.

Що потрібно зробити, аби зарахували радянський стаж

Якщо ви працювали, наприклад, у Казахстані до 1992 року, то обовʼязково вкажіть це при оформленні пенсії. Також додайте довідку з Пенсійного фонду цієї країни про те, що не отримуєте там виплат.

А у випадку, якщо дістати довідку неможливо, то у такому разі напишіть про це заяву в ПФУ. Україна офіційно звернеться до іншої держави з відповідним запитом.