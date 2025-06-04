Що робити, коли не вистачає стажу

Українці, яким не вистачає страхового стажу, можуть "докупити" його чи допрацювати необхідну кількість місяців/років, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

Дивіться також Чому можуть не виплачувати пенсію і що робити в такому випадку

1. "Докупити" страховий стаж

Це можна зробити за періоди, починаючи з 2004 року, коли громадянин не був працевлаштованим чи зареєстрованим фізичною-особою підприємцем. За період до 2004 року купити стаж неможливо.

Щоб «докупити» страховий стаж потрібно звернутися до податкового органу та укласти договір добровільної участі в загальнообов’язковому державному соціальному страхуванні. Розміри внеску ви визначаєте самостійно, але величина їх має бути не менше 22% від мінімальної заробітної плати. У 2025 році ця сума становить щонайменше 1 760 гривень (22% від 8 000 гривень).

Якщо у людини за період з 2004 року по теперішній час є роки, коли вона ніде не працювала (внески не сплачувалися), то за цей період можна докупити стаж, але сума за кожен місяць, не може бути меншою за мінімальний страховий внесок на дату укладення договору, помножений на коефіцієнт 2. Тобто зараз це 3 520 гривень.

2. Допрацювати необхідну кількість часу

Якщо ви не маєте необхідну кількість стажу для виходу на пенсію в 60 років та не маєте змоги "докупити" стаж, то можна допрацювати. У 2025 році умови для виходу на пенсію такі:

60 років – за наявності не менше 32 років страхового стажу;

63 роки – за наявності не менше 22 років страхового стажу;

65 років – за наявності не менше 15 років страхового стажу.

Проте якщо ви не маєте навіть 15 років стажу, можна розраховувати на соціальну пенсію.

Як отримати соціальну пенсію

Вийти на пенсію без стажу можливо. Допомога від держави передбачена для людей, які мають страховий стаж менший 15 років. У такому випадку вона може оформити соціальну пенсію, якщо дозволяє сукупний дохід родини. У 2025 році її розмір становить 2 361 гривню – прожитковий мінімум для непрацездатних осіб.

Для отримання допомоги можна звернутися до виконавчих органів сільських, селищних чи міських рад. Подати заяву на отримання послуги заявник може шляхом відправлення документів поштою (рекомендованим листом) або електронною поштою.

Інколи соціальну допомогу можуть не надати. Для цього є кілька підстав:

Середньомісячний дохід сім'ї на одну особу за останні 6 місяців перевищує 100% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.

Особа отримує пенсію чи соціальну допомогу, працює або займається іншою діяльністю, що приносить дохід.

Члени сім'ї здійснили покупку чи оплату послуг на суму понад 50 000 гривень протягом року до звернення за допомогою.

Під час перевірки виявлено додаткові джерела доходу, які не були зазначені в декларації.

У власності є друга квартира або будинок, якщо їх загальна площа перевищує 21 квадратний метр на людину та 10,5 квадратного метра на сім'ю, або більше одного автомобіля.

Важливо! Розгляд заяви на отримання соціальної пенсії відбувається упродовж 30 днів.