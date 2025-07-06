Кому не повысят пенсии

Для лиц, достигших 65 летнего возраста государство гарантирует выплату не менее 40% минимальной зарплаты, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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В 2025 году минимальная зарплата составляет 8 000 гривен, соответственно минимальная пенсия – 3 200 гривен. Но с 1 марта 2025 года после индексации фактический размер пенсии для пенсионеров 65+ с учетом доплат - 3 758 гривен.

Такой перерасчет происходит автоматически, но не для всех. Повышение не получат:

Работающие пенсионеры

Это касается и тех, кто официально работает, и тех, кто ведет предпринимательскую деятельность. Для таких пенсионеров перерасчет произойдет лишь после увольнения с работы или прекращения ФЛП.

Пенсионеры без необходимого страхового стажа

Для получения надбавки в 65 лет нужно иметь не менее 35 лет стажа для мужчин и 30 лет стажа для женщин.

Пенсионеры, которые получают выплаты по другим законам

Повышение касается только тех, кто получает пенсию по возрасту, по инвалидности, в связи с потерей кормильца или по выслуге лет. Если же пенсия назначена по другому закону, например, спецпенсия, – доплата не предусмотрена.

Пенсионеры с выплатой более 40% минимальной зарплаты

Если после всех доплат и надбавок общая сумма пенсии превышает 40% минимальной заработной платы, дополнительное повышение также не назначается.

Как узнать свою пенсию после индексации

Еще с 1 марта 2025 года Пенсионный фонд Украины провел индексацию пенсий. Индексация проводилась в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины. Чтобы узнать актуальный размер пенсии нужно:

зайти на вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины;

нажать "Вход".

авторизоваться любым удобным способом: с использованием квалифицированной электронной подписи, через BankID или с помощью Дія.Підпис;

нажать "Войти".

в левом боковом меню найти раздел "Моя пенсия".

Именно там можно ознакомиться с размером перечисленной с 1 марта пенсии. В этом году они увеличились на 11,5%.