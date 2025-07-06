Кому не підвищать пенсії

Для осіб, які досягли 65 річного віку держава гарантує виплату не меншу 40% мінімальної зарплати, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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У 2025 році мінімальна зарплата становить 8 000 гривень, відповідно мінімальна пенсія – 3 200 гривень. Але з 1 березня 2025 року після індексації фактичний розмір пенсії для пенсіонерів 65+ з урахуванням доплат — 3 758 гривень.

Такий перерахунок відбувається автоматично, але не для всіх. Підвищення не отримають:

Працюючі пенсіонери

Це стосується і тих, хто офіційно працює, і тих, хто веде підприємницьку діяльність. Для таких пенсіонерів перерахунок відбудеться лише після звільнення з роботи або припинення ФОП.

Пенсіонери без необхідного страхового стажу

Для отримання надбавки у 65 років потрібно мати не менше 35 років стажу для чоловіків та 30 років стажу для жінок.

Пенсіонери, які отримують виплати за іншими законами

Підвищення стосується лише тих, хто отримує пенсію за віком, по інвалідності, у зв’язку з втратою годувальника або за вислугою років. Якщо ж пенсія призначена за іншим законом, наприклад, спецпенсія, – доплата не передбачена.

Пенсіонери з виплатою понад 40% мінімальної зарплати

Якщо після всіх доплат та надбавок загальна сума пенсії перевищує 40% мінімальної заробітної плати, додаткове підвищення також не призначається.

Як дізнатися свою пенсію після індексації

Ще з 1 березня 2025 року Пенсійний фонд України провів індексацію пенсій. Індексація проводилась відповідно до постанови Кабінету Міністрів України. Щоб дізнатися актуальний розмір пенсії потрібно:

зайти на вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України;

натиснути "Вхід".

авторизуватися будь-яким зручним способом: з використанням кваліфікованого електронного підпису, через BankID або за допомогою Дія.Підпис;

натиснути "Увійти".

у лівому боковому меню знайти до розділу "Моя пенсія".

Саме там можна ознайомитись із розміром перерахованої з 1 березня пенсії. Цього року вони збільшилися на 11,5%.