Коли можна вийти на пенсію з 19 років стажу

Для визначення розміру майбутньої пенсії потрібно врахувати також розмір заробітної плати та вік, у якому людина виходить на заслужений відпочинок. У 2025 році зі стажем 19 років пенсія за віком можлива лише у 65 років, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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За новими вимогами законодавства, розмір стажу для пенсії за віком у 2025 році становить:

після досягнення 60 років – не менше 32 років;

після досягнення 63 років – не менше 22 років;

після досягнення 65 років – не менше 15 років.

Важливо! Тож вийти на пенсію за віком у 60 чи 63 роки зі стажем 19 років на сьогодні в Україні не можна.

Яка буде пенсія за стажу 19 років

Відтак порахуємо розмір пенсії для людини зі стажем 19 років за мінімальної та середньої зарплати у 2025 році:

мінімальна заробітна плата – 8 000 гривень;

середня зарплата за I квартал – 23 460 гривень.

Із мінімальною зарплатою та стажем 19 років людина у 65 років може отримати пенсію у розмірі близько 1 865 гривень.

Однак уряд визначив мінімальну пенсію, яку повинні отримувати українці. Вона становить 3 038 гривень для цієї категорії пенсіонерів. Тому під час розрахунку виплат ПФУ має підвищити пенсію до цього розміру.

Яка буде пенсія зі стажем 19 років і зарплатою 8 000 гривень у 65 років / Скриншот із пенсійного калькулятора

Якщо ж пенсіонер зі стажем 19 років отримував заробітну плату у розмірі 23 460 гривень, то у 65 років може розраховувати на більші виплати – приблизно 5 496 гривень.

Яка пенсія зі стажем 19 років і зарплатою 23 460 гривень у 65 років / Скріншот з пенсійного калькулятора

Важливо! Усі розрахунки пенсійних виплат проводилися за допомогою пенсійного калькулятора.