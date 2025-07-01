Як може змінитись пенсійна система в Україні

Нещодавно було представлено законопроєкт №12278, який дозволить заборонити введення змін у пенсійну систему саме через непов'язані нормативні акти, повідомляє 24 Канал з посиланням на МВФ.

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Водночас, згідно з меморандумом МВФ, обов'язкова накопичувала система не буде введена найближчим часом. Також Україна планує у співпраці зі Світовим банком розробити концепцію:

спрощення пенсійної системи;

а також введення єдиного механізму для призначення страхових пенсій.

Зверніть увагу! Для того, аби розробити вказані зміни, потрібно буде ще щонайменше декілька років.

Ми розглядаємо можливість запровадження другого рівня пенсійної схеми, коли будуть створені умови,

– йдеться в меморандумі МВФ.

Які зміни не планує впроваджувати український уряд:

введення нових спецпенсій;

зниження пенсійного віку.

Зі значною імовірністю відбудеться перехід до єдиної системи індексації.

Ми також запропонуємо єдиний підхід до щорічного збільшення всіх пенсій, що призначаються в пенсійній системі, виключно через механізм індексації,

– говориться в меморандумі.

Тобто, планується скасування прив'язки розміру спецпенсій до збільшення зарплат.

Зауважте! В Україні також може відбутися уніфікація соцдопомоги.