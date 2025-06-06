Яка середня зарплата в Україні

Про це свідчать дані Держстату, інформує 24 Канал. Наразі фіксують значне зростання зарплат в Україні, якщо порівнювати з аналогічним періодом минулого року.

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Зокрема, актуальні дані статистичного відомства свідчать, що середня зарплата штатних працівників в першому кварталі 2025 року зросла на 24,1%, досягнувши 23 460 гривень.

У доларовому еквіваленті зарплата зросла до 562 доларів. Зауважимо також, що це вище за довоєнний рівень. Наприклад, у 2021 році зарплата становила 514 доларів.

Зауважимо, що з березня середня зарплата зросла на 500 гривень, а з лютого на 1000 гривень.

Довідково. За прогнозом НБУ, у 2025 році зростання номінальної зарплати становитиме 17,7%, реальної (з урахуванням інфляції) – 3,9%. Тоді як вже у 2026 році номінальна зарплата зросте на 9,4%, а реальна – на 3,3%. У 2027 році номінальна зарплата зросте на 8,8%, реальна – на 3,5%.