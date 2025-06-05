Від чого залежить зарплата військового

Зокрема, до уваги береться посада військовослужбовця, повідомляє 24 Канал з посиланням на наказ Міноборони №260.

Читайте також Мінфін готує альтернативний бюджетний сценарій, якщо війна триватиме у 2026 році

Також на розмір виплати впливають:

  • військове звання особи;
  • кваліфікація;
  • тривалість та інтенсивність військової служби;
  • умови військової служби.

Станом на червень 2025 року мінімальна зарплата рекрутів сягнула – 20 130 гривень. У інших категорій військових грошове забезпечення таке:

  • строковики – 6 000 гривень;
  • інструктори – 15 000 – 30 000 гривень;
  • курсанти військових училищ, що перебувають на 1 – 2 курсах мають отримувати виплату рівну мінімальній зарплаті – 8 000 гривень;
  • курсанти військових училищ, що навчаються на 3 – 4 курсах – більш як 20 000 гривень (як контрактники).

Зверніть увагу! Військові мають отримувати кошти з 5 по 15 число місяця.