Від чого залежить зарплата військового

Зокрема, до уваги береться посада військовослужбовця, повідомляє 24 Канал з посиланням на наказ Міноборони №260.

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Також на розмір виплати впливають:

військове звання особи;

кваліфікація;

тривалість та інтенсивність військової служби;

умови військової служби.

Станом на червень 2025 року мінімальна зарплата рекрутів сягнула – 20 130 гривень. У інших категорій військових грошове забезпечення таке:

строковики – 6 000 гривень;

інструктори – 15 000 – 30 000 гривень;

курсанти військових училищ, що перебувають на 1 – 2 курсах мають отримувати виплату рівну мінімальній зарплаті – 8 000 гривень;

курсанти військових училищ, що навчаються на 3 – 4 курсах – більш як 20 000 гривень (як контрактники).

Зверніть увагу! Військові мають отримувати кошти з 5 по 15 число місяця.