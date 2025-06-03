Мінімальна зарплата без урахування податків

Наразі вона складає 8 000 гривень, пише 24 Канал з посиланням на Держстат.

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Зокрема у погодинному розмірі вона складає 48 гривень. Однак йдеться про заробітну плату без урахування податків.

Станом на червень 2025 року військовий збір становить 5% від зарплати. Водночас ставка податку на доходи фізичних осіб ніяк не змінився – 18%. Тому людина має заплатити 23% зі своєї заробітної плати.

У цифрах це має такий вигляд:

розмір військового збору 5% від 8000 гривень – 400 гривень;

ПДФО 18% від 8000 гривень – 1 440 гривень.

Важливо! Тобто людина, що отримає мінімальну зарплату, має сплатити 1 840 гривень податків та отримати зарплату у розмірі 6 160 гривень.