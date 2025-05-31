Яка мінімальна зарплата в Німеччині

Розмір виплат у Німеччині підвищується кілька разів на рік, повідомляє 24 Канал з посиланням на Євростат.

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З 1 січня 2025 року мінімальна зарплата в Німеччині становить 12,82 євро на годину (599,9 гривень) або приблизно 2 222 євро на місяць за 40 робочих годин (103 989 гривень).

Сума вказана до вирахування податків. Вона діє для всіх сфер діяльності та всіх регіонів, а також поширюється на неповний робочий день. Кінцева сума залежить від податкової ставки, системи страхування і федеративної землі, але приблизно це становить 1 550 євро на місяць (72 540 гривень).

Є також категорії працівників, яким дозволено виплачувати менше мінімалки:

учні та стажери;

волонтери;

молоді люди до 18 років без професійної освіти;

незалежні підрядники;

самозайняті та фрілансери;

особи, які були безробітними 12 і більше місяців, можуть отримати меншу мінімалку в перші 6 місяців роботи.

В інших випадках роботодавці зобов'язані виплачувати мінімум, інакше будуть суворо покарані.

Хто в Німеччині отримує мінімалку

До галузей з найнижчими зарплатами належать:

Ремесла – 42 750 євро на рік (2 мільйона гривень);

Охорона здоров’я та соціальна сфера – 41 750 євро (1,95 мільйона гривень);

Логістика – 40 750 євро (1,9 мільйона гривень)

Роздрібна та оптова торгівля – 37 750 євро (1,7 мільйона гривень).

Нерідко мінімальна зарплата в Німеччині на місяць може виплачуватися касирам, працівникам складів, посудомийникам, пекарям, помічникам по догляду за літніми людьми.

Важливо! Обрахунок здійснювали за офіційним курсом НБУ станом на 30 травня.