Какая минимальная зарплата в Германии

Размер выплат в Германии повышается несколько раз в год, сообщает 24 Канал со ссылкой на Евростат.

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С 1 января 2025 года минимальная зарплата в Германии составляет 12,82 евро в час (599,9 гривен) или примерно 2 222 евро в месяц за 40 рабочих часов (103 989 гривен).

Сумма указана до вычета налогов. Она действует для всех сфер деятельности и всех регионов, а также распространяется на неполный рабочий день. Конечная сумма зависит от налоговой ставки, системы страхования и федеративной земли, но примерно это составляет 1 550 евро в месяц (72 540 гривен).

Есть также категории работников, которым разрешено выплачивать меньше минималки:

ученики и стажеры;

волонтеры;

молодые люди до 18 лет без профессионального образования;

независимые подрядчики;

самозанятые и фрилансеры;

лица, которые были безработными 12 и более месяцев, могут получить меньшую минималку в первые 6 месяцев работы.

В остальных случаях работодатели обязаны выплачивать минимум, иначе будут строго наказаны.

Кто в Германии получает минималку

К отраслям с самыми низкими зарплатами относятся:

Ремесла – 42 750 евро в год (2 миллиона гривен);

Здравоохранение и социальная сфера – 41 750 евро (1,95 миллиона гривен);

Логистика – 40 750 евро (1,9 миллиона гривен)

Розничная и оптовая торговля – 37 750 евро (1,7 миллиона гривен).

Нередко минимальная зарплата в Германии в месяц может выплачиваться кассирам, работникам складов, посудомойщикам, пекарям, помощникам по уходу за пожилыми людьми.

Важно! Расчет осуществляли по официальному курсу НБУ по состоянию на 30 мая.