Какие планы по повышению минималки в 2026 году

В Минэкономики представили прогнозы по макроэкономическим показателям развития экономики Украины на 2026-2028 годы, сообщает 24 Канал со ссылкой на Федерацию профсоюзов.

Смотрите также С учетом налогов: какую минимальную зарплату украинцы получат "на руки"

Учитывая возможности Государственного бюджета, планируется установить на 2026 год:

минимальную заработную плату в размере 8 688 гривен;

должностной оклад (тарифную ставку) работника I тарифного разряда ЕТС в размере 3 470 гривен.

То есть повышение вышеуказанных показателей произойдет с учетом прогнозного индекса потребительских цен на 2026 год (108,6%).

Какова позиция профсоюзов

Представители профсоюзной стороны считают, что предложенное повышение основных государственных социальных гарантий, учитывая инфляционные тенденции военных лет недостаточное, следовательно не может обеспечить достаточный жизненный уровень работников и членов их семей.

Вместо этого они представили свою позицию:

Установить минималку с 1 января 2026 года не ниже 50% от прогнозной среднемесячной заработной платы работников на конец 2024 года (по предварительным расчетам 12 195 гривен) и не ниже фактического размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц;

и не ниже фактического размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц; Учитывая низкий уровень оплаты труда работников бюджетной сферы, установить размер должностного оклада (тарифной ставки) работника I тарифного разряда ЕТС на уровне минимальной заработной платы, но не ниже фактического размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

Правительственная сторона высказала предположение, что в 2026 году предложенные размеры минимальной зарплаты и основных государственных социальных стандартов может быть повышены в случае положительной динамики развития экономики.