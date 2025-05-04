Яка мінімалка в Німеччині

Це означає, що працівник, який працює повний робочий день (40 годин на тиждень), може розраховувати на щомісячний дохід близько 2 222 євро (105 065 гривень) до вирахування податків, передає 24 Канал з посиланням на Євростат.

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Це підвищення – частина поступового зростання мінімальної зарплати в країні, яка з моменту свого запровадження у 2015 році зросла з 8,50 євро (401,9 гривень) до поточного рівня.

Рішення про зміну розміру мінімальної заробітної плати приймає незалежна Комісія з питань мінімальної заробітної плати, яка враховує економічні показники та потреби працівників.

У деяких галузях діють галузеві мінімальні ставки, які можуть перевищувати загальнонаціональний рівень. Наприклад, у сфері освіти мінімальна погодинна ставка становить 19,37 євро (915,89 гривні), а в електротехнічній галузі – 14,41 євро (681,36 гривні).

Крім того, у 2025 році в Німеччині обговорюється можливість подальшого підвищення мінімальної заробітної плати до 15 євро (709, 26 гривні) на годину до 2026 року, що є частиною коаліційної угоди між консерваторами та соціал-демократами.

Важливо! Обрахунок здійснювали за офіційним курсом НБУ станом на 30 квітня.