Тому важливо з'ясувати, де можна більше заробити в Європі, щоб правильно вибрати локацію для життя. Про країни з найвищими та найнижчими зарплатами розповідає 24 Канал з посиланням на Euronews.

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Де в Європі найвищі зарплати

У січні 2025 року мінімальна заробітна плата в Європі становила від 551 до 2 638 євро, залежно від конкретної країни. Варто зазначити, що з аналізу виключені Данія, Італія, Фінляндія, Австрія та Швеція, які не запровадили фіксовану мінімальну заробітну плату. Так, рейтинг охоплює лише 22 з 27 країн-членів ЄС, які надають такі соціальні гарантії.

Люксембург має найвищу мінімальну заробітну плату в Європі – 2 638 євро на місяць. Слідом за ним йде Ірландія, де мінімальна заробітна плата становить 2 282 євро. Нідерланди посідають третє місце в цьому списку, пропонуючи мінімальну заробітну плату в розмірі 2 193 євро.

У Німеччині мінімальна зарплата становить 2 161 євро. У Бельгії – 2 070 євро. У Франції платять 1 802 євро.

Де найнижча мінімальна зарплата в Європі

Аналіз визначив, що значна група країн платить мало. Серед них Чеська Республіка, яка пропонує мінімальну заробітну плату в розмірі 826 євро, Словаччина – 816 євро та Румунія – 814 євро.

До трійки лідерів із найнижчими зарплатами в Європі потрапили:

Латвія 740 євро. Угорщина - 707 євро. Болгарія - 551 євро.

При цьому мінімальна заробітна плата в Польщі залишається конкурентоспроможною і наразі становить 1 091 євро. Хоча цей показник нижчий, ніж в Іспанії та Словенії, він перевищує мінімальну заробітну плату, встановлену в Литві, Португалії та на Кіпрі.

А про те де найчастіше українці працевлаштовуються в Європі 24 Канал писав раніше.