Найбільшою зацікавленістю у роботі серед українських біженців користуються Польща та Німеччина. Про це розповідає 24 Канал з посиланням на VisitUkraine.

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Де найчастіше українці працевлаштовуються в Європі

Польща

Польща стала провідною країною ЄС за кількістю офіційно працевлаштованих українців. Це значне досягнення можна пояснити кількома ключовими факторами, серед яких відносно прості легальні умови працевлаштування, нижчі мовні бар'єри, а також спільне мовне та культурне середовище, що полегшує процес адаптації українських працівників.

Польський ринок праці має давню історію інтеграції українських працівників, а роботодавці демонструють готовність наймати новий персонал, зменшуючи при цьому бюрократичні перепони.

Крім того, відносно низький рівень соціальних виплат у Польщі спонукає багатьох українців активно шукати можливості працевлаштування, щоб утримувати себе та свої сім'ї.

Німеччина

Німеччина стала другою за кількістю країною, що приймає працевлаштованих українців, хоча рівень зайнятості тут порівняно нижчий. Така нерівність пояснюється насамперед суворими вимогами до рівня володіння німецькою мовою, що створює значні труднощі для багатьох біженців.



Німеччина – друга країна за кількістю працевлаштованих українців / Фото Unsplash

Хоча тривають дискусії щодо пом'якшення цих мовних критеріїв для українців, включаючи положення, що дозволяють працевлаштування в їхніх конкретних галузях без необхідності знання мови, такі заходи поки що не набули чинності.

Водночас Німеччина надає потужну соціальну підтримку, що дозволяє частині українців зосередитися на вивченні мови чи перекваліфікації перед тим, як вийти на ринок праці.

А раніше 24 Канал розповідав в якій країні можна найбільше заробити.