Наибольшей заинтересованностью в работе среди украинских беженцев пользуются Польша и Германия. Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на VisitUkraine.

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Где чаще всего украинцы трудоустраиваются в Европе

  1. Польша

Польша стала ведущей страной ЕС по количеству официально трудоустроенных украинцев. Это значительное достижение можно объяснить несколькими ключевыми факторами, среди которых относительно простые легальные условия трудоустройства, низкие языковые барьеры, а также общая языковая и культурная среда, что облегчает процесс адаптации украинских работников.

Польский рынок труда имеет давнюю историю интеграции украинских работников, а работодатели демонстрируют готовность нанимать новый персонал, уменьшая при этом бюрократические преграды.

Кроме того, относительно низкий уровень социальных выплат в Польше побуждает многих украинцев активно искать возможности трудоустройства, чтобы содержать себя и свои семьи.

  1. Германия

Германия стала второй по количеству страной, принимающей трудоустроенных украинцев, хотя уровень занятости здесь сравнительно ниже. Такое неравенство объясняется прежде всего строгими требованиями к уровню владения немецким языком, что создает значительные трудности для многих беженцев.

Германия - вторая страна по количеству трудоустроенных украинцев
Германия – вторая страна по количеству трудоустроенных украинцев / Фото Unsplash

Хотя продолжаются дискуссии по смягчению этих языковых критериев для украинцев, включая положения, позволяющие трудоустройство в их конкретных отраслях без необходимости знания языка, такие меры пока не вступили в силу.

В то же время Германия предоставляет мощную социальную поддержку, что позволяет части украинцев сосредоточиться на изучении языка или переквалификации перед тем, как выйти на рынок труда.

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