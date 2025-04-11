Важно смотреть реальные доходы после расходов и шансы реально устроиться на работу. Об этом пишет 24 Канал.

Смотрите также Жилье у моря за "бесценок": где в ЕС украинцам проще всего купить дом

Где самые высокие зарплаты

В Швейцарии самые высокие зарплаты, но расходы на жизнь также очень высокие.

Средняя зарплата в этой стране – 6 500 – 7 500 евро в месяц. Расходы на жилье составляют примерно 3 500 – 4 500 евро.

Остается 2 500 – 3 000 евро. Это большие средства, однако работу найти будет крайне сложно. В этой стране очень ограничены квоты, высокие требования и чаще всего нужна квалификация.

В какую страну лучше всего ехать на заработки

Лучшее сочетание во всех факторов – это Германия. Средняя зарплата там составляет примерно 3 500 – 4 500 евро в месяц, а расходы на жилье – 1 200 – 1 800 евро в месяц. Таким образом на месяц остается еще примерно 2 000 евро.

Возможность трудоустройства в этой стране очень высока, а особенно для специалистов, медиков, строителей, водителей и сиделок.

Конечно, лучше всего знать немецкий язык, но также есть много англоязычных вакансий. Кроме того, для украинцев существуют специальные программы для трудоустройства.