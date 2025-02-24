В четвертом квартале 2024 года трудоустроены были 43% беженцев из Украины. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ntv.

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Самая большая проблема при поиске работы в Германии

Главной проблемой для украинских беженцев в Германии является уровень владения немецким языком, который часто требуется на рынке труда.

Хотя около трех четвертей искателей убежища из Украины закончили по крайней мере один языковой курс, только 27% из них получили сертификат, подтверждающий знание языка на уровне B2, необходимый в большинстве случаев.

Кроме этого, много беженцев, особенно женщины, сталкиваются с проблемой необходимости ухода за детьми.

В то же время исследование показывает, что все больше искателей убежища, которые ранее не могли работать из-за посещения языковых курсов, теперь выходят на работу. И несмотря на недавнее ухудшение ситуации на рынке труда, интеграция украинских беженцев таки набирает обороты.

Сейчас уже нашли работу 43% беженцев, еще весной 2024 года их доля была 30%, а летом 2022 года – только 16%.