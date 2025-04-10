Говорится о Болгарии. Украинцы часто покупают там жилье, особенно у моря. Об этом пишет 24 Канал.
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Цены на жилье в Болгарии
В Болгарии действительно доступные цены на недвижимость. Например, стоимостью дома в деревне или небольшой квартиры в курортной зоне – от 20 – 30 тысяч евро.
Сколько стоит жилье в Болгарии:
- Квартира у моря (Солнечный берег, Варна, Бургас) – от 30 – 50 тысяч евро;
- Дом в деревне или маленьком городе – от 20 – 40 тысяч евро;
- Квартира в центре столицы, Софии – от 70 – 100 тысяч евро.
В Болгарии самые низкие цены на жилье в ЕС / Pexels
Нужны ли какие-то разрешения
Процедура приобретения недвижимости в Болгарии на самом деле проста. Единственное, что действительно необходимо – это загранпаспорт.
Для покупки дома или квартиры не нужна ни одна виза, если вы не планируете жить там на постоянной основе. К примеру, в стране можно находиться в пределах безвиза до 90 дней каждые 180 дней.
Так, покупка недвижимости не дает автоматического права на проживание в стране, но можно подать документы на долгосрочную визу типа D, а затем на постоянный вид на жительство.
И как раз наличие собственного жилья будет большим преимуществом при оформлении вида.
К слову, напомним, что 1 января 2025 Болгария наконец полностью присоединилась к Шенгенской зоне – теперь там нет границ с другими странами ЕС.