З 1 квітня Державне підприємство "Поліграфічний комбінат "Україна"" змінило ціни на бланки паспортів для виїзду громадян України за кордон. Про це повідомляє 24 Канал.
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Скільки коштує закордонний паспорт
Загальний адміністративний збір складається з двох основних компонентів: вартості адміністративної послуги та вартості необхідних бланків.
Підвищення цін на біометричні документи пояснюється виключно зростанням вартості бланків, при цьому не повідомляється про жодні зміни у вартості адміністративних послуг.
Вартість оформлення документів з 1 січня:
- закордонний біометричний паспорт до 20 робочих днів – 1 042 гривень;
- закордонний біометричний паспорт до 7 робочих днів – 1 682 гривень;
- паспорт громадянина України (ID-картка) до 20 робочих днів – 558 гривень;
- паспорт громадянина України (ID-картка) до 10 робочих днів – 928 гривень;
- посвідка на постійне проживання в Україні – 1 175 гривень;
- посвідка на тимчасове проживання в Україні – 1 080 гривень.
Куди звертатися для оформлення
Для оформлення закордонного паспорта українцям слід звертатися у такі установи:
- Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП);
- підрозділ Державної міграційної служби;
- центр обслуговування Паспортний сервіс ДП Документ.
Особи, що проживають за кордоном, можуть звернутися до консульства або посольства України.