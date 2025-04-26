За минулий рік сума сплачених іноземцями податків значно зросла. Про це пише 24 Канал, посилаючись на Іnpoland.

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Скільки українці заплатили податків в Польщі

Міністерство фінансів Польщі повідомило, що у 2024 році іноземці сплатили країні 4, 884 мільярди злотих податків. Найбільшими є надходження від громадян України – 1, 649 мільярда злотих.



Для порівняння – у 2023 році від іноземців до бюджету надійшло майже 3,609 мільярда злотих, а від громадян України – трохи більше ніж 1 мільярд злотих.

У 2022 році іноземці сплатили понад 4,1 мільярда злотих податків, а громадяни України – трохи більше ніж 803 мільйони.

Цікаво. Раніше ми розповідали про те, у яких містах Польщі найвищі зарплати.

У Мінфіні країни зазначили, що системи оподаткування, якими користується податкова адміністрація, не забезпечують повної ідентифікації платників податків за громадянством. Тому в наведених даних може бути незначна похибка.

Крім цього, дані не враховують відрахування частки податкових надходжень, які перераховуються органам місцевого самоврядування.