За прошлый год сумма уплаченных иностранцами налогов значительно возросла. Об этом пишет 24 Канал, ссылаясь на Іnpoland.
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Сколько украинцы заплатили налогов в Польше
Министерство финансов Польши сообщило, что в 2024 году иностранцы заплатили стране 4, 884 миллиарда злотых налогов. Наибольшими являются поступления от граждан Украины – 1, 649 миллиарда злотых.
Для сравнения – в 2023 году от иностранцев в бюджет поступило почти 3,609 миллиарда злотых, а от граждан Украины – чуть более 1 миллиарда злотых.
В 2022 году иностранцы уплатили более 4,1 миллиарда злотых налогов, а граждане Украины – чуть более 803 миллионов.
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В Минфине страны отметили, что системы налогообложения, которыми пользуется налоговая администрация, не обеспечивают полной идентификации налогоплательщиков по гражданству. Поэтому в приведенных данных может быть незначительная погрешность.
Кроме этого, данные не учитывают отчисления доли налоговых поступлений, которые перечисляются органам местного самоуправления.