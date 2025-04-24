То есть размер зарплаты в Польше зависит не только от сферы, но и от места жительства. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на inpoland.net.pl.

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В каких городах Польши самые высокие зарплаты

По данным Главного статистического управления Польши (GUS), в декабре 2024 года самая высокая средняя зарплата брутто была зафиксирована в таких городах:

Краков – 10 678, 90 злотых,

Гданьск – 10 640, 10 злотых,

Варшава – 10 456, 10 злотых.

Дело в том, что в этих городах высоко развиты такие отрасли, как: ИТ, финансы, топливная промышленность и современные бизнес-услуги.

Также довольно высокие зарплаты в Познани, Вроцлаве и Катовице – в среднем от 9 411 до 9 522 злотых. В этих городах крупнейшими экономическими опорами являются: промышленность, услуги и иностранные инвестиции.

А вот меньше всего зарабатывают жители Гожува-Велькопольского – в среднем 7 086,10 злотых в месяц. Также низкие зарплаты в Белостоке и Кельце – в среднем 7 139, 20 злотых и 7 365, 30 злотых в месяц соответственно.

В общем зарабатывают в этих городах меньше, чем в среднем по стране, ведь в декабре 2024 средний размер зарплаты в Польше составлял 8 821 злотых брутто.