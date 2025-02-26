Если человек проживает сам, то его расходы будут значительно меньше. Об этом пишет 24 Канал.

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Аренда жилья

Стоимость аренды жилья в Польше зависит от населенного пункта и площади К примеру, месячная аренда однокомнатной квартиры в Варшаве может стоить около 3 800 злотых в месяц. А квартира на 2 – 3 комнаты уже будет стоить от 4 000 – 6 000 злотых в месяц.

В меньших городах или в селах стоимость аренды может быть ниже.

Также следует учесть коммунальные расходы. Для квартиры среднего размера расходы на электроэнергию, отопление, водоснабжение и вывоз мусора составляют примерно 620 злотых в месяц.

Питание

В среднем один человек тратит на продукты 500 – 650 злотых в месяц. Семья из двух взрослых – около 1 000 – 1 300 злотых в месяц. Если есть ребенок, то это до 1500 – 2 000 злотых.

Сопутствующие расходы

Месячный проездной билет на общественный транспорт стоит около 20 злотых.

на общественный транспорт стоит около 20 злотых. Также не стоит забывать о мобильную связь и домашний интернет , в среднем это до 90 – 100 злотых в месяц.

, в среднем это до 90 – 100 злотых в месяц. Официально трудоустроенные лица должны оформить медицинское страхование , которое покрывает большинство расходов на медицинские услуги. Стоимость страхования зависит от работодателя и выбранного пакета услуг.

, которое покрывает большинство расходов на медицинские услуги. Стоимость страхования зависит от работодателя и выбранного пакета услуг. Плата за детский сад в государственных учреждениях может быть символической, но мест часто не хватает. Частные детские сады стоят от 1 000 до 2 500 злотых в месяц.

в государственных учреждениях может быть символической, но мест часто не хватает. Частные детские сады стоят от 1 000 до 2 500 злотых в месяц. Государственные школы бесплатные, но дополнительные расходы на учебники, школьные принадлежности и внешкольные занятия могут составлять от 500 до 1 000 злотых в год.

на учебники, школьные принадлежности и внешкольные занятия могут составлять от 500 до 1 000 злотых в год. Развлечения и одежда могут добавить еще 500 – 1 000 злотых в месяц (а то и больше), в зависимости от образа жизни и личных потребностей.

Учитывая цены, для комфортного проживания в Польше одному человеку необходимо зарабатывать хотя бы примерно 3 500 – 4 000 злотых в месяц. Эта сумма покрывает основные расходы, такие как аренда жилья, питание и транспорт.

Однако для семьи с одним ребенком в Польше рекомендуется иметь совокупный месячный доход не менее 7 000 – 10 000 злотых. И следует отметить, что этот уровень дохода обеспечивает лишь основные потребности для приемлемого уровня жизни.