Но, как и в каждой процедуре, существуют свои нюансы. Кто может получить гражданство Польши и сколько времени нужно прожить для этого в стране, рассказывает 24 Канал.

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Пути получения гражданства Польши

Польское гражданство можно получить несколькими способами:

по закону (в результате рождения);

предоставление польского гражданства от президента Польши;

признание в качестве гражданина Польши;

восстановление польского паспорта для лиц, которые ранее были гражданами Польши.

В Польше дети имеют право на получение гражданства по рождению, если хотя бы один из родителей имеет польское гражданство, при условии, что второй родитель дает согласие на признание ребенка гражданином Польши.

Какие условия для признания гражданином Польши

Административное признание является самым распространенным методом получения польского паспорта. Лица, заинтересованные в этом процессе, должны выполнить одно из нескольких определенных условий:

Легально проживать в стране не менее 3 лет подряд. Это проживание должно основываться на разрешении на постоянное проживание, разрешении на проживание долгосрочного резидента ЕС или на праве на постоянное проживание. Кроме того, заявители должны продемонстрировать стабильный источник дохода в Польше и иметь законные права на жилье.

Непрерывно проживать в Польше в течение 2 лет на основании разрешения на постоянное проживание, разрешения на проживание долгосрочного резидента ЕС или права на постоянное проживание, согласно официальным правилам.

Находиться в браке с гражданином Польши не менее 3 лет, или не иметь никакого гражданства. 2 года непрерывно и легально проживать в Польше на основании разрешения на постоянное проживание, который человек получил как беженец. Один год постоянно и легально проживать в стране на законных основаниях, связанных с польским происхождением или картой поляка.

Обратите внимание! Подробнее о получении гражданства Польши, необходимых документах и нюансах, которые могут возникнуть в процессе, – по ссылке.