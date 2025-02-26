Якщо людина проживає сама, то її витрати будуть значно меншими. Про це пише 24 Канал.

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Оренда житла

Вартість оренди житла у Польщі залежить від населеного пункту та площі До прикладу, місячна оренда однокімнатної квартири у Варшаві може коштувати близько 3 800 злотих на місяць. А квартира на 2 – 3 кімнати вже вартуватиме від 4 000 – 6 000 злотих на місяць.

У менших містах або в селах вартість оренди може бути нижчою.

Також слід врахувати комунальні витрати. Для квартири середнього розміру витрати на електроенергію, опалення, водопостачання та вивезення сміття складають приблизно 620 злотих на місяць.

Харчування

В середньому одна людина витрачає на продукти 500 – 650 злотих на місяць. Сім'я з двох дорослих – близько 1 000 – 1 300 злотих на місяць. Якщо є дитина, то це до 1500 – 2 000 злотих.

Супутні витрати

Місячний проїзний квиток на громадський транспорт коштує близько 20 злотих.

на громадський транспорт коштує близько 20 злотих. Також не варто забувати про мобільний зв'язок та домашній інтернет , в середньому це до 90 – 100 злотих на місяць.

, в середньому це до 90 – 100 злотих на місяць. Офіційно працевлаштовані особи мають оформити медичне страхування , яке покриває більшість витрат на медичні послуги. Вартість страхування залежить від роботодавця та обраного пакета послуг.

, яке покриває більшість витрат на медичні послуги. Вартість страхування залежить від роботодавця та обраного пакета послуг. Плата за дитячий садок у державних закладах може бути символічною, але місць часто не вистачає. Приватні дитячі садки коштують від 1 000 до 2 500 злотих на місяць.

у державних закладах може бути символічною, але місць часто не вистачає. Приватні дитячі садки коштують від 1 000 до 2 500 злотих на місяць. Державні школи безкоштовні, але додаткові витрати на підручники, шкільне приладдя та позашкільні заняття можуть складати від 500 до 1 000 злотих на рік.

на підручники, шкільне приладдя та позашкільні заняття можуть складати від 500 до 1 000 злотих на рік. Розваги та одяг можуть додати ще 500 – 1 000 злотих на місяць (а то й більше), залежно від способу життя та особистих потреб.

З огляду на ціни, для комфортного проживання в Польщі одній особі необхідно заробляти бодай приблизно 3 500 – 4 000 злотих на місяць. Ця сума покриває основні витрати, такі як оренда житла, харчування та транспорт.

Проте для сім'ї з однією дитиною в Польщі рекомендується мати сукупний місячний дохід не менше 7 000 – 10 000 злотих. І слід зазначити, що цей рівень доходу забезпечує лише основні потреби для прийнятного рівня життя.