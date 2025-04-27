С 1 апреля Государственное предприятие "Полиграфический комбинат "Украина"" изменило цены на бланки паспортов для выезда граждан Украины за границу. Об этом сообщает 24 Канал.

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Сколько стоит загранпаспорт

Общий административный сбор состоит из двух основных компонентов: стоимости административной услуги и стоимости необходимых бланков.

Повышение цен на биометрические документы объясняется исключительно ростом стоимости бланков, при этом не сообщается ни о каких изменениях в стоимости административных услуг.

Стоимость оформления документов с 1 января:

заграничный биометрический паспорт до 20 рабочих дней – 1 042 гривен;



– 1 042 гривен; заграничный биометрический паспорт до 7 рабочих дней – 1 682 гривен;



– 1 682 гривен; паспорт гражданина Украины (ID-карта) до 20 рабочих дней – 558 гривен;



– 558 гривен; паспорт гражданина Украины (ID-карта) до 10 рабочих дней – 928 гривен;



– 928 гривен; вид на постоянное проживание в Украине – 1 175 гривен;



– 1 175 гривен; временный вид на жительство в Украине – 1 080 гривен.

Куда обращаться для оформления

Для оформления загранпаспорта украинцам следует обращаться в следующие учреждения:

Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ);

подразделение Государственной миграционной службы;

центр обслуживания Паспортный сервис ГП Документ.

Лица, проживающие за рубежом, могут обратиться в консульство или посольство Украины.

Интересно: сколько украинцы заплатили налогов в Польше.