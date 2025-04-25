Власти страны планируют решить этот вопрос ужесточением ограничений на выплаты беженцам. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Kosmo.

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В Австрии хотят ограничить выплаты беженцам

Соискатели убежища из Закарпатья сталкиваются с языковым барьером, поскольку многие из них не владеют украинским или русским языками и часто не имеют базовых навыков грамотности. Такая ситуация вызывает беспокойство относительно возможных случаев мошенничества, связанных с программами социальной помощи.

Наплыв искателей убежища создает организационные проблемы, особенно для школ, детских садов и общин в Зальцбурге. Около 90% заявлений о предоставлении убежища в регионе сейчас поступают от этих групп людей,

– говорится в сообщении.

Австрия испытывает значительное финансовое влияние через свою государственную программу помощи на детей, которая варьируется от 180 до 250 евро в зависимости от возраста ребенка и дополнительных выплат по уходу за ребенком.

В отличие от помощи, предоставляемой другим искателям убежища, украинские беженцы пользуются широкой государственной поддержкой, которая включает не только базовую помощь, но и жилищные субсидии и семейные выплаты. На сегодня в Австрии проживает около 90 000 украинских беженцев.

Как борются с "беженским туризмом"

Антон Хольцер, координатор по вопросам предоставления убежища в Зальцбурге и бывший командир спасателей Красного Креста, заявил о случаях так называемого беженского туризма. Семьи, которые ранее зависели от социальной помощи в таких странах, как Франция и Испания, переезжают в Австрию. Эта миграция, вероятно, обусловлена более привлекательными возможностями финансовой поддержки.

Новоназначенный министр по делам семьи Клаудия Плакольм объявила о создании рабочей группы, целью которой является предотвращение злоупотребления семейными выплатами. В рамках новой политики продолжительность получения семейной помощи и пособия по уходу за ребенком будет сокращена с 1 года до 6 месяцев.

Кроме того, после 31 октября специализированное подразделение разработает строгие критерии, чтобы уменьшить привлекательность для искателей убежища, которые заинтересованы именно в выплатах.

Тем временем в Нидерландах лишили защиты некоторых беженцев.